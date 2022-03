Pugilistica Lucchese: Achraf Lekhal allo WASB7 di Lastra a Signa

Si è ufficialmente aperta la stagione pugilistica 2022 per la Pugilistica Lucchese, con l’incontro disputato dallo Youth 70kg Achraf Lekhal a Lastra a Signa, all’interno della manifestazione WASB (Warriors Always Strike Back) giunta alla sua settima edizione.

Il giovane pugile lucchese ha incrociato i guantoni lo scorso sabato con Lorenzo Tumminaro, della Boxe Padariso Lastra a Signa, in quello che è stato un match decisamente emozionante, terminato con un pareggio che sta stretto all’atleta nostrano, autore di un’ottima prestazione

Prima ripresa di altissimo livello per Lekhal, che detta fin da subito il ritmo dell’azione a suon di jab, alla ricerca di falle nella guardia avversaria, subito punite con combinazioni di colpi precise e di grande qualità tecnica. Tumminaro cerca grintosamente di arginare il suo avversario, ma non riesce ad inquadrare il bersaglio, che si districa tra i pugni grazie al suo solito eccellente gioco di gambe e di busto.

Nel secondo round l’atleta di casa capisce di essere sotto al punteggio, e si presenta immediatamente al centro del ring, cercando con determinazione di recuperare una prima ripresa sofferta. Non è però un compito facile quello che si propone: Lekhal infatti, pur non conducendo il ritmo dell’incontro come nella frazione precedente, continua ad eludere i colpi e a proporsi efficacemente anche in attacco, andando ripetutamente a segno. La ripresa è combattuta e spettacolare, oltre che molto dispendiosa in termini di energie per i due combattenti.

Nell’ultimo round Tumminaro si presenta con tutta la propria determinazione, mettendo in difficoltà il pugile lucchese, che sembra accusare la stanchezza più del suo avversario. I movimenti di gambe e del tronco, nonché i colpi sferrati da Lekhal si fanno infatti più lenti, portandolo a venire colpito molto più frequentemente che nelle riprese precedenti e ad essere meno efficace negli attacchi. A circa un minuto dal termine dell’incontro però Lekhal ha un moto d’orgoglio nel vedere anche il suo avversario stremato, e riesce a trovare le energie per mettere a segno una lunga serie di pugni al bersaglio, riprendendo le redini del match nel finale.

Il verdetto finale è stato appunto un pareggio che forse andrà un po’ indigesto al pugile lucchese, dimostratosi ancora una volta in costante crescita a livello pugilistico.

Ora però la stagione sta per entrare nel vivo, e probabilmente ci sarà la possibilità di rivederlo presto sul ring, così come gli altri atleti della Pugilistica Lucchese, che potrebbero essere nuovamente impegnati già nel prossimo fine settimana.