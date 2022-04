Pugilato Giovanile: il criterium regionale di Lucca dà il via alla stagione 2022.

La gara ha dato il via ufficiale alla stagione del pugilato giovanile in Toscana, che prevede sei gare da effettuare entro il 6 Giugno. Verranno così individuati i campioni regionali delle 4 categorie di età, cuccioli, cangurini, canguri ed allievi, che prenderanno parte alla fase finale Coppa Italia, in programma il 18 e 19 Giugno.

Nei Cangurini (classe 2014-2013), categoria in cui si gareggia in coppia, ha vinto la coppia mista Furfori Davide (Pug.Carrarese) e Kuci Justin (Pug. Lucchese), che ha poi fatto da jolly con Sacchini Matteo (Spes Fortitude Livorno) piazzandosi anche al secondo posto.

La Pugilistica Lucchese, che svolge il corso sportivo giovanile ogni martedì e giovedì dalle 18,30, ha comunque raggiunto risultati considerevoli anche nell’avviamento al pugilato, nonostante un 2021 a fasi alterne. Sono infatti oltre 30 gli iscritti tra i 5 e i 13 anni al corso di pugilato giovanile, dedicato allo svolgimento di attività ludico-motorie indispensabili per i giovani in questa fascia di età. Tra i tesserati della società nostrana si è distinto conquistando la medaglia di bronzo alle finali nazionali del 2021 (svoltesi però ad inizio 2022) il cucciolo Justin Kucj. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per ripetere e migliorare i risultati della precedente stagione, e confermare così la Pugilistica Lucchese nell’olimpo delle società pugilistiche italiane per il settore giovanile, dove è iscritta da anni.