Puccini Museum: gli eventi del fine settimana per Amico Museo 2022

Visite guidate gratuite e un evento di orienteering

Lucca, 18 maggio 2022 – Un fine settimana ricco di eventi al Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini per la manifestazione Amico Museo 2022, promossa dalla Regione Toscana, sabato 21 maggio appuntamento con orienteering – Note di musica, un evento sportivo realizzato in collaborazione con gli allievi dell’Istituto Pertini di Lucca, domenica 22 maggio Puccini e il mal del calcinaccio, visita guidata in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

L’orienteering è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto, caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una mappa dettagliata per raggiungere i punti indicati scegliendo il percorso migliore.

Gli studenti dell’ISI Pertini hanno adattato questa attività outdoor ad un percorso cittadino che consenta di esplorare il centro storico di Lucca in maniera alternativa unendo cultura, divertimento e benessere fisico. Il percorso, che parte e arriva in piazza Cittadella, dalla statua di Giacomo Puccini, permetterà di scoprire il legame tra città e musica. Ai primi tre classificati verrà consegnato un premio “pucciniano”.

L’attività è gratuita, creata e gestita dagli allievi dell’Istituto Pertini. Alla fine del percorso sarà possibile partecipare alla visita guidata del Museo con biglietto ridotto di € 5,00. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Domenica 22 maggio torna, invece, la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XII edizione, il più grande museo diffuso d’Italia. Oltre 400 luoghi esclusivi saranno visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende ancora oggi il nostro Paese identificabile nel mondo e che potrebbe costituire perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine del Paese.

Puccini e il mal del calcinaccio, è il titolo della visita guidata prevista alle ore 12:00 e alle ore 16:00, un’occasione per raccontare la storia della Casa natale, degli anni in cui Giacomo Puccini vi ha vissuto con la sua famiglia e del legame profondo che il compositore aveva con questa casa e con le altre abitazioni in cui ha vissuto.

La visita guidata è gratuita ma è necessaria la prenotazione tramite apposito modulo sul sito ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane.

L’iniziativa è realizzata anche in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, alla quale il Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini aderisce

Info: al numero 0583 1900379, visite@puccinimuseum.it o direttamente presso la biglietteria del Puccini Museum piazza Cittadella, 5 Lucca