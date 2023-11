Puccini a scuola: 800 i ragazzi che hanno già aderito ai progetti di attività didattica per l’anno scolastico 2023-2024

Lucca, 10 novembre 2023 – Sono già 800 i ragazzi delle scuole del territorio che hanno aderito ai tanti progetti di attività didattica inseriti nel calendario di Puccini a scuola, il progetto didattico che la Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum – Casa natale promosso ormai da diversi anni non solo per le scuole del territorio, ma anche per le numerose scolaresche italiane e straniere che ogni anno visitano la casa museo.

Il 2024, anno in cui si celebreranno i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, si sta avvicinando e la conoscenza delle vicende biografiche del Maestro Puccini sono un valore culturale e della storia da condividere con le nuove generazioni, e soprattutto quelle del territorio lucchese.

Puccini a scuola è un programma di attività che vuole far conoscere il celebre compositore, famoso al pari di una moderna rockstar, ma anche il Puccini uomo moderno, al passo con i tempi in un’epoca di profondi cambiamenti quale è stato l’inizio del ‘900.

Partecipare a queste attività è un modo per introdurre i ragazzi nel mondo dell’opera lirica per poter diventare futuri spettatori. La scopo della Fondazione Puccini, grazie alla fama mondiale di Giacomo Puccini e della sua musica, è dimostrare alle nuove generazioni che l’opera è viva, che le rappresentazioni, in particolare quelle delle opere pucciniane, nei teatri di tutto il mondo sono centinaia ogni giorno, e quante professionalità e competenze ci vogliono per realizzare uno spettacolo d’opera, mostrare il dietro le quinte anche come possibile sbocco professionale.

I percorsi didattici, curati dal personale del Museo iniziano tutti con la visita guidata del Puccini Museum – Casa natale, modulata a seconda dell’età degli studenti e del tipo ordine e grado di scuola, per coinvolgere alunni di ogni fascia di età: laboratori ludico-didattici per i bambini delle scuole primarie, a percorsi creativi più strutturati per la scuola secondaria di I° grado, programmi più intensi con lezioni abbinate a visite e/o rappresentazioni per gli studenti delle scuole superiori.

Puccini a scuola comprende anche due percorsi in cui gli studenti mettono a frutto le conoscenze acquisite con un pubblico vero, con un percorso ormai collaudato, “Guida per un giorno” in cui gli studenti, approfondiscono il percorso museale, in italiano o in lingua straniera, e al termine si cimentano come guide del Puccini Museum con veri visitatori.

“Puccini e Lucca” è il secondo percorso, proposto quest’anno in vista delle celebrazioni del 2024, un tour in esterna alla scoperta dei luoghi pucciniani del centro storico di Lucca. Grazie alla APP del Puccini Museum gli studenti ripercorrono i passi del loro illustre concittadino, per poi poter fare da ‘Ciceroni’ ad altri studenti o turisti.

Il programma completo è scaricabile sul sito www.puccinimuseum.org

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il Puccini Museum al numero 0583 584028 o scrivere all’indirizzo email dedicato didattica@puccinimuseum.it