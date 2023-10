PUBBLICATO UN AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE 4 CANDIDATI DA INSERIRE IN ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE

PUBBLICATO UN AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE 4 CANDIDATI DA INSERIRE IN ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE

Tre progetti formativi riguardano l’Area Amministrativa ed uno l’Area Tecnica

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di 4 candidati da inserire in attività di tirocinio formativo non curriculare presso il Comune di Capannori.

L’avviso è rivolto a giovani diplomati e laureati inoccupati o disoccupati (o in mobilità), ai quali viene data la possibilità di effettuare un’esperienza formativa all’interno degli Uffici dell’Ente, utile per il proprio curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Sono quattro i progetti formativi disponibili presso l’ente. Tre progetti riguardano l’ Area Amministrativa: supporto operativo alle attività di formazione (digitalizzazione, archiviazione, creazione di documenti, predisposizione materiale) – richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; attività amministrativa interna all’ufficio Tributi – richiesta la Laurea (triennale o magistrale) in Economia e Commercio oppure Giurisprudenza oppure Scienze Politiche; collaborazione alla gestione amministrativa di progetti europei – richiesta la Laurea triennale o magistrale in discipline umanistiche, giuridiche o economiche. Un quarto progetto riguarda l’Area Tecnica:supporto tecnico nella progettazione e manutenzione degli edifici di proprietà dell’Ente – richiesto il diploma di geometra.

Gli interessati possono presentare domanda, insieme al proprio curriculum vitae, direttamente on-line, attraverso il modulo disponibile alla pagina https://servizi-online.comune. capannori.lu.it/web/home/ avvia-una-istanza-gen . I candidati saranno selezionati, da una apposita commissione, sulla base del curriculum formativo e di un eventuale colloquio di conoscenza per valutare la compatibilità con le caratteristiche previste e richieste per i singoli progetti.

I tirocini avranno una durata di massima di 6 mesi e prevedono un rimborso spese forfettario di 500,00 euro mensili.

E’ possibile presentare domanda entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre.

L’avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio e alla pagina “Concorsi e Selezioni” dell’Amministrazione Trasparente.