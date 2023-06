Pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse che riguarda la gestione della casa del Boia e della casermetta San Salvatore

Pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse che riguarda la gestione della casa del Boia e della casermetta San Salvatore

Si tratta di un affidamento-ponte fino a novembre del 2025. Le manifestazioni dovranno pervenire al Comune entro il 26 giugno.

Come anticipato nelle scorse settimane, l’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse che riguarda la gestione della Casa del Boia e la casermetta San Salvatore.

Il valore complessivo dell’appalto, che servirà a garantire la continuità dei servizi del progetto “Lucca, Le Mura e la via Francigena: realizzazione del Centro visite multimediale dell’itinerario culturale europeo con annessi servizi”, non è stato quantificato poiché si tratta di un affidamento-ponte la cui scadenza si allinea al termine previsto per la concessione originaria, vale a dire il 30 novembre 2025. L’importo a base di gara, che corrisponde al canone annuale, è di 13.500 euro.

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro il 26 giugno alle ore 12.00 in busta chiusa, spedita o consegnata a mano direttamente al Comune di Lucca. Tutte le informazioni relative ai requisiti necessari e ai criteri di selezione dei concorrenti, nonché la modulistica necessaria, si trovano sul sito del Comune alla pagina “Bandi di gara e avvisi- Altri avvisi”.