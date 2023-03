Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la sperimentazione di modelli abitativi di coabitazione rivolti a giovani nell’ambito del progetto Co-Mix.

È stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolta a giovani del Comune di Lucca per la sperimentazione di modelli innovativi di coabitazione e interessati a percorsi partecipativi per l’autonomia. In particolare, l’avviso è rivolto a giovani in uscita dal proprio nucleo familiare, che hanno smesso di studiare e non hanno occupazione stabile ma anche a giovani che escono da percorsi di accoglienza o di accompagnamento sociale.

Il Comune rende disponibile 2 alloggi in quartieri periferici, al fine di creare esperienze di coabitazioni e servizi di supporto all’abitare. Tra i requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e i 35 anni; cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea; residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Lucca; valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente): – ISEE del nucleo familiare di provenienza tra 6.000€ e 20.000€; oppure – ISEE personale tra 0 € e 10.000€

“L’impegno del Comune di Lucca nell’ambito della sperimentazione ed innovazione dei servizi sociali – commenta il vice sindaco e assessore al sociale Giovanni Minniti – diventa sempre più rilevante e, tramite questo percorso di autonomia per la coabitazione di giovani,si vuole rimarcare l’importanza della creazione nella nostra città di una rete di housing sociale collaborativo. Infatti, oltre alla possibilità di condividere un’abitazione, i giovani avranno l’opportunità di sperimentare dei percorsi di accompagnamento il cui obiettivo sarà l’attivazione di dinamiche di cura quotidiana di sé e del proprio alloggio ma anche degli spazi comuni e dinamiche collaborative verso la comunità (buone pratiche di condivisione e di mutuo aiuto)”

Il progetto Co.Mix. del Comune di Lucca è gestito in collaborazione con Fondazione Casa Lucca ed è’ finanziato con il fondo sociale innovazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del partenariato di Politecnico di Milano, Human Foundation Caritas dell’Arcidiocesi di Lucca, Anffas, Fondazione Finanza Etica, Lucca Crea, Coop Finabita. Il bando e domanda per la manifestazione d’interesse – da inviare entro il 13 Aprile -sono consultabili sul sito web www.comune.lucca.it seguendo il percorso home > Comune >bandi di gara e avvisi>altri avvisi.

