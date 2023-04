Pubblicato il concorso per l’assunzione di un esperto in materia tecnica Domande entro il 4 maggio.

Pubblicato il concorso per l’assunzione di un esperto in materia tecnica Domande entro il 4 maggio. Bando completo sul sito del Comune.

Pubblicato stamani (4 aprile) il bando di concorso per l’assunzione di un esperto in materia tecnica di categoria D, che verrà inserito all’ufficio “Lavori pubblici e traffico”, dove andrà in pensione un dipendente con lo stesso ruolo e stessa categoria.

Potranno candidarsi i laureati in architettura, in ingegneria e in altre discipline tecniche specificate nel bando che è reperibile su sito www.comune.lucca.it nella sezione “Selezioni e bandi di concorso”.

Si tratta, come spiegato nei giorni scorsi dall’assessore al personale Moreno Bruni, dei primi passaggi della manovra sul personale approvata dalla giunta nel mese di febbraio scorso e che prevede, oltre al rafforzamento del settore informatica e alla messa in sicurezza della manutenzione dell’Orto Botanico, anche la copertura delle cessazioni, garantendo il turnover di 57 dipendenti del Comune da qui al 2025.

Gli interessati a partecipare al concorso dovranno presentare domanda entro il 4 maggio prossimo.