PUBBLICATO IL BANDO PER DARE UNA NUOVA GESTIONE AL MITICO CAFFÈ DELLE MURA:

Detto e fatto. Parte il percorso per dare nuova vita al Caffè delle Mura. È stato infatti pubblicato l’avviso di procedura competitiva per l’affitto, che contiene i requisiti per presentare l’offerta e partecipare alla gara, tra cui assume un valore determinante un’esperienza maturata nel settore della ristorazione per almeno 5 anni nell’ultimo decennio, clausola voluta dal Comune, che ha svincolato la concessione rendendo finalmente possibile la rinascita. La gara si svolgerà il 14 luglio. Maggiori informazioni fin da ora si trovano sui seguenti siti internet www.ivglucca.com