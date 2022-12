Pubblicati gli avvisi per entrare nel calendario Vivi Lucca

Pubblicati gli avvisi per entrare nel calendario Vivi Lucca PLUS (eventi di richiamo regionale e oltre) e CLASSICO (eventi di interesse cittadino)

Domande solo online entro il 30 dicembre. Tutti i dettagli su https://sites.google.com/ vivilucca.org/sportello- eventi-lucca/vivi-lucca/vivi- lucca-2023?pli=1

Come annunciato nei giorni scorsi, sono stati pubblicati i primi due avvisi di Vivi Lucca 2023.

Si tratta del Vivi Lucca PLUS, il calendario che raccoglierà gli eventi principali che caratterizzano l’offerta culturale e di promozione della città, promossi e organizzati direttamente dall’amministrazione comunale o realizzati da soggetti terzi, ma in co-organizzazione con il Comune. Fanno parte di questo settore i grandi eventi di rilievo nazionale ed internazionale come Lucca Comics and Games e Lucca Summer Festival, e quegli eventi caratterizzati da un richiamo di pubblico di livello regionale e che promuovono stabilmente l’immagine di Lucca. Il secondo calendario, ribattezzato Vivi Lucca CLASSICO, raccoglierà invece gli eventi culturali di interesse per la comunità cittadina: in particolare potrà trattarsi di eventi letterari e congressuali, eventi di animazione e valorizzazione del patrimonio culturale e museale, attività culturali ed eventi di animazione appositamente ideati per dare evidenza a

contenuti storico-architettonici e rafforzare valori simbolici ed iconici delle due torri civiche di Lucca, spettacoli e intrattenimenti musicali, teatro, cinema, danza, eventi di promozione della città di natura sportiva e proposte per migliorare l’offerta di attività sportive nel territorio comunale.

In entrambi i casi si potrà richiedere un contributo economico o finanziario da parte del Comune, oppure una più stretta collaborazione. Sarà il dirigente del settore 6 “Promozione del territorio”, coadiuvato dall’ufficio eventi e dall’ufficio turismo, a selezionare le proposte e indicare il tipo di sostegno o collaborazione. L’inserimento degli eventi nel calendario Vivi Lucca dovrà essere in ogni caso concertato in via preventiva con l’ufficio di gabinetto del sindaco, l’assessorato alla cultura e l’assessorato al turismo, questo per garantire coerenza di indirizzo a tutte le manifestazioni che si realizzano sul territorio comunale. Gli eventi del Comune, o quelli programmati in forza di accordi già in essere, verranno inseriti automaticamente nell’uno o nell’altro dei due calendari.

Le richieste per essere inseriti nel calendario Vivi Lucca PLUS o CLASSICO devono essere effettuate entro il 30 dicembre tramite compilazione di un formulario online. Tutte le informazioni di dettaglio si trovano sul sito del Comune alla pagina https://sites.google.com/ vivilucca.org/sportello- eventi-lucca/vivi-lucca/vivi- lucca-2023?pli=1. In caso di problemi con la procedura online per l’invio della domanda, è possibile scrivere a sportelloeventi@vivilucca.org.

Dopo questi due calendari, il terzo avviso ad uscire riguarderà le frazioni e verrà pubblicato a primavera, visto che la maggior parte delle attività sul territorio si svolgono all’aperto, con l’arrivo della bella stagione. Infine l’ultimo calendario, il quarto, sarà quello dedicato al Settembre lucchese e al Natale, che il prossimo anno l’amministrazione intende programmare con largo anticipo.