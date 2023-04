PUBBLICATA UNA GARA PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA DI VORNO

PUBBLICATA UNA GARA PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA DI VORNO

Per partecipare c’è tempo fino al prossimo 6 giugno

L’amministrazione comunale ha pubblicato una procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di informazione e accoglienza turistica presso la struttura ricettiva situata in via del Folle Manzi a Vorno.

Il concessionario, che svolgerà le attività con il proprio rischio di impresa, utilizzando strutture e locali, impianti, apparecchiature ed attrezzature presenti concessi dall’Amministrazione Comunale, oltre a quelle di cui vorrà dotarsi a proprie spese, dovrà assicurare servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT), di ospitalità, ricettività e somministrazione, nonché di promozione del territorio, culturale e sociale e di supporto alla fruizione e valorizzazione del territorio.

La concessione del servizio, della durata di 9 anni, ha un valore di 1.501.098 euro e il canone per tutta la durata della concessione è di 48.200 euro + iva.

“La struttura di Vorno svolge da sempre un ruolo importante sul nostro territorio, non solo per l’attività ricettiva e di ristorazione, ma anche per la promozione degli aspetti turistici – afferma l’assessore al turismo, Lucia Micheli -. Con la nuova concessione intendiamo sviluppare ulteriormente le potenzialità di questa struttura in modo che diventi un vero e proprio punto di riferimento per l’informazione sull’offerta turistica, non solo del nostro comune, ma anche per tutto l’Ambito Turistico di riferimento. Inoltre dovrà svolgere anche una funzione di supporto alla fruizione del territorio. E’ infatti nostra intenzione potenziare le esperienze outdoor e le iniziative volte all’ampliamento dell’utenza della rete sentieristica sviluppando e promuovendo un turismo lento, sostenibile e accessibile, attraverso la valorizzazione anche degli itinerari e dei cammini storico-religiosi. Accanto a questo riteniamo che la struttura di Vorno possa diventare un centro di riferimento per tutti coloro che vogliono fruire dell’area sud del nostro comune e del Monte Pisano, in particolare per svolgere attività di trekking, equiturismo e biking”.

Più nello specifico chi si aggiudicherà la concessione dovrà realizzare attività di informazione e distribuzione di materiale informativo all’utenza sulle risorse turistiche, storiche, culturali, artistiche, ambientali, produttive del territorio e sulla ricettività turistica, proporre percorsi escursionistici, promuovere eventi a carattere locale. Le informazioni dovranno riguardare l’offerta turistica dell’ambito territoriale di riferimento, comunale, sovra comunale e di prodotto turistico omogeneo. Il punto informativo dovrà essere aperto almeno otto ore al giorno per almeno sette mesi l’anno.

Per quanto riguarda ospitalità, ricettività e somministrazione il soggetto gestore dovrà esercitare attività di pernottamento con prima colazione utilizzando la disponibilità di 12 posti letto suddivisi in 4 camere. Il servizio di bar/ristorazione, prioritariamente destinato agli ospiti, potrà essere offerto anche ad esterni in conformità alle finalità turistiche e culturali cui la struttura è destinata. La ristorazione dovrà prediligere l’utilizzo di prodotti di filiera corta, permettendo la valorizzazione e il sostegno dello sviluppo delle economie e delle realtà locali. La gestione dovrà favorire il turismo in generale e in special modo quello culturale, scolastico e giovanile, contribuendo ad incrementare gli scambi tra il Comune di Capannori e gli altri paesi e mettendo a disposizione di scuole, associazioni culturali, religiose, sportive, una struttura ricettiva extra alberghiera ad un prezzo equo ed accessibile.

La promozione del territorio dovrà consistere nella valorizzazione e nel supporto all’Amministrazione per l’organizzazione di concerti, spettacoli ed eventi da effettuarsi nel territorio e l’attivazione di progetti di coesione di comunità e servizi di natura anche sociale, in particolare con il sostegno e la collaborazione degli Enti del Terzo Settore. Presso la struttura di Vorno dovranno essere promosse, inoltre, iniziative che favoriscano l’avvicinamento del turista ai prodotti tipici locali come, ad esempio, laboratori didattici e di degustazione e circuiti enogastronomici.

L’attività di supporto alla fruizione del territorio consisterà principalmente nella promozione e nello sviluppo di una destinazione legata al trekking, all’equiturismo e al biking per permettere a tutto l’ambito territoriale di diventare una meta attrezzata per il cicloturismo organizzando e gestendo attività che permettano un potenziamento del comparto outdoor.

La gara è pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale.

Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 6 giugno 2023 e dovranno essere presentante tramite il Sistema informatico Telematico Acquisti Regionale della Toscana per le procedure telematiche di acquisto Start accessibile attraverso il seguente link https://start.toscana.it.