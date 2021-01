Pubblica istruzione: 5000 euro in borse di studio per 25 studenti delle superiori

Borse di studio per 5000 euro a 25 studenti seravezzini. «Ho firmato nei giorni scorsi la documentazione predisposta dall’Ufficio scuola che dà corso all’erogazione di queste borse di studio», spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Giuliano Bartelletti. «Si tratta di una forma integrativa di sostegno diretta a quegli studenti della scuola media superiore che appartengono a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate e che già hanno percepito i contributi del Pacchetto Scuola per il diritto allo studio. Ognuno dei 25 ragazzi riceverà adesso questa somma aggiuntiva di 200 euro».

I pagamenti sono previsti entro il 31 gennaio. Le somme potranno essere riscosse presso gli uffici postali. Il Comune di Seravezza ha già provveduto ad inviare agli interessati una comunicazione con le istruzioni per la riscossione e il modello di dichiarazione sostitutiva per i casi di studenti minorenni. I fondi sono erogati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca tramite i servizi della Regione Toscana.