Pruno di Stazzema – Aggredisce un uomo colpendolo con un attizzatoio

Chiamata delle 18.49 per colluttazione tra due persone in via Cardoso, località Pruno a Stazzema all’ interno di un ristorante. Un uomo avrebbe aggredito un altro colpendolo con un attizzatoio. L’uomo colpito (di circa 40-45 anni) ha riportato un trauma cranico e inizialmente sembrava grave, poi si è ripreso ed è stato portato in codice giallo al PS del Versilia. Intervenuti: automedica est, ambulanza della Pubblica Assistenza di Stazzema e Carabinieri di Seravezza