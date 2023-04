Proximity Care, presentato il progetto dell’unità di ginecologia di Barga

BARGA – L’iniziativa promuovere la salute della popolazione integrando la dimensione assistenziale della cura con l’innovazione tecnologica, la prevenzione e la promozione, attraverso l’impegno e il coinvolgimento diretto di chi vive e opera nelle aree interne della provincia di Lucca.

Proximity Care è il progetto pluriennale proposto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che coinvolge la Regione Toscana, la Asl Toscana Nord Ovest, i 23 Comuni delle aree interne della provincia di Lucca e le istituzioni del terzo settore. Il progetto punta a qualificare con importanti servizi sanitari e tecnologici l’assistenza alle popolazioni delle aree interne come quelle della Garfagnana e della Media Valle del Serchio.

Proximity Care si articola in 11 sotto progetti e intende promuovere la salute della popolazione integrando la dimensione assistenziale della cura con l’innovazione tecnologica, la prevenzione e la promozione, attraverso l’impegno e il coinvolgimento diretto di chi vive e opera nelle aree interne della provincia di Lucca, in collegamento con centri di cura e di ricerca di eccellenza, come la Scuola Superiore Sant’Anna e la Fondazione Monasterio.

Tra questi servizi c’è anche un progetto pilota che riguarda l’unità di ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Francesco di Barga e che offre una grande opportunità.