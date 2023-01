Provvedimenti di viabilità per le vie Botticelli e Sanzio

Per lavori di posa di cavi elettrici, da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, nella fascia oraria 8-17 (salvo condizioni meteo tali da impedire l’esecuzione del cantiere) il Comando di Polizia Municipale di Pietrasanta ha disposto il divieto di transito e sosta in via Botticelli, nel tratto compreso tra via della Robbia e il civico 3 e, in via Sanzio, il divieto di sosta con rimozione forzata e il doppio senso di circolazione fra via della Robbia e via della Quercia.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere a posizionare, all’intersezione fra le vie Turati e dei Frati, le indicazioni del percorso alternativo per raggiungere l’asilo Scubidù e la stessa via Sanzio, seguendo l’itinerario via dei Frati-Pisano-Sanzio.

Nei periodi di inattività del cantiere (fascia oraria 17-8 o intervenute condizioni meteo sfavorevoli) sarà ripristinata la regolamentazione del traffico ordinaria.