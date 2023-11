PROVINCIALE PER ARNI: FINITO IL DISGAGGIO DI ROCCE SI PROCEDE CON LE RETI PARAMASSI

STAZZEMA. Terminata la fase di disgaggio delle rocce più grandi, che erano rimaste agganciate alla parete ma in modo precario, la ditta incaricata dalla Provincia di Lucca, la Guidi Gino Spa, ha iniziato da oggi (lunedì) l’installazione delle reti paramassi. Dunque, ultime fasi di lavoro per poi veder riaperta definitivamente la strada Provinciale 10 per Arni, che a fine ottobre era stata interrotta all’altezza della località Ponte dei Merletti (fra la Galleria del Cipollaio e la località Tre Fiumi) prima per la caduta di enormi massi sulla carreggiata e di conseguenza per l’instabilità del versante superiore.

«Stanno proseguendo senza sosta, anche il sabato e la domenica, i lavori alla frana di Arni – spiega il primo cittadino di Stazzema Maurizio Verona -. Le tre cariche esplosive sono state efficaci e il versante è stato ripulito dai grandi massi. Gli operai incaricati dalla Provincia di Lucca hanno fatto un egregio lavoro. Ora serve una operazione di bonifica, che stanno facendo manualmente, e infine la collocazione di reti paramassi sul versante per mettere definitivamente in sicurezza la scarpata sopra la strada provinciale. Lo faranno con l’applicazione di reti alle quali ogni 10 metri viene teso un cavo di acciaio orizzontale. Questo richiede sempre alcuni giorni lavorativi. Se dobbiamo fare un’ipotesi – conclude il sindaco Maurizio Verona – direi che gli operai hanno ancora bisogno di una settimana di lavoro per poi avere le condizioni di sicurezza per poter riaprire la viabilità».