Provincia di Lucca, accolti i primi 32 profughi dall’Ucraina

PROVINCIA – Sono arrivati sul nostro territorio i primi profughi dall’Ucraina accolti in strutture della Diocesi o, comunque, in case e appartamenti di privati messi a disposizione della Diocesi. Attualmente, con il coordinamento della Caritas diocesana, sono state accolte 32 persone prevenienti dall’Ucraina: 26 hanno trovato alloggio nella zona della Piana e 6 nella zona di della Versilia.

L’accoglienza avviene in stretto collegamento con la Prefettura e con i Comuni del territorio. Finora, tra parrocchie e privati sono stati messi a disposizione circa 200 posti letto.

Tra gli alloggi messi a disposizione c’è anche un appartamento gestito dalla Misericordia di Lucca, accanto al cohousing di via del Moro. Qui dovrebbero essere ospitati 3 nuclei familiari composti complessivamente da 6 bambini, 3 donne e 1 uomo.

Intanto, è stato aperto il nuovo punto di raccolta per gli aiuti da inviare in Ucraina. Si tratta della ex Coop sulla via Romana adesso nella disponibilità della Croce Verde di Lucca. Servirà a raccogliere il materiale raccolto dall’associazione Auser, con l’iuto della Fondazione Kennedy, dei volontari della Croce Verde e del tavolo dell’osservatorio dei diritti del Comune di Lucca.

fonte noitv