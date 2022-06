Protocollo d’intesa Camaiore – Riduzione Rifiuti 2022 – i candidati Sindaco lo sottoscrivono.

Zero Waste Italy ha sottoposto alle candidate ed ai candidati alla carica di Sindaco di Camaiore, Claudia Bonuccelli, Enrico Marchetti e Marcello Pierucci, un protocollo d’intesa mirato ad azioni da fare per diminuire la produzione dei rifiuti.

“Un concentrato di iniziative chiare, nette, semplici, da realizzare per portare il comune a una minor produzione di rifiuti differenziati e non.

In primis l’attivazione dell’osservatorio Rifiuti Zero e l’introduzione di premialità tariffaria per i cittadini virtuosi, per un minor impatto ambientale della comunità e minor erosione di nuove risorse”

Tutti i candidati/e hanno sottoscritto questi impegni, con convinzione di voler cambiare passo a favore delle buone pratiche per la riduzione dei rifiuti.

Rossano Ercolini

Presidente Zero Waste Italy

e i referenti di Zero Waste Italy per la Versilia

Daniele Stefani

Andrea Cecchini