Prossime interruzioni dell’energia elettrica a Malbacco e Querceta

Interruzione dell’energia elettrica sabato 13 marzo dalle 9:00 alle 15:00 a Malbacco e lunedì 15 marzo dalle 12:00 alle 17:00 a Querceta per consentire a E-Distribuzione di effettuare alcuni lavori sugli impianti. L’interruzione interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione. Il dettaglio delle zone interessate è il seguente (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari):

SABATO 13 MARZO

località Malbacco 10, 16, da 36 a 38, 90, 96, 602, 614, 646, 662, 694, 710, 716, sn, 35, 195, 717

LUNEDI’ 15 MARZO

via Case Rosse sn, 71, da 193a a 193f, da 193h a 193i, 193l, 193n, 193p, 193r, 201, 205, 211, 221, 231, da 239 a 241, 251, 269, 341, 349, 357, 379, 1935

v ia Menchini 96, da 124a a 124b, 124e, da 124l a 124n, 128, 152, 164, 204

via Menchini 87, 105, 127, 131, da 137 a 139, 157, 183, sn

via Case Rosse 368, 372, da 1930 a 1934

via De Gasperi 1279p, 1295, 1313, 334

via Seravezza 558, 588, 670, 676

via Salvatori 10, 15, 19

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. I cittadini sono pertanto invitati a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it o inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto è attivo il Numero Verde 803.500.Allegati: comunicato in formato Word + immagine d’archivio di uno dei sentieri interessati dai lavori