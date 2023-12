Proseguono le operazioni di Bonifica della cisterna di GPL, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia

Proseguono le operazioni di Bonifica della cisterna di GPL, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia e dei Nuclei NBCR dei Vigili del Fuoco intervenuti con mezzi e attrezzature da Firenze L’Aquila e Napoli. Le operazioni prevedono la messa in torcia del combustibile in maniera da esaurirlo in completa sicurezza per poi bonificare la cisterna ed effettuare il successivo recupero dell’automezzo.

Permane la zona rossa proprio a delimitare un area in piena sicurezza per la cittadinanza.