Proseguono in tutta la Versilia i servizi straordinari di controllo del territorio concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Lucca, ieri sera, a Viareggio, le Forze di Polizia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a godere maggiore sicurezza ai cittadini e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori.

Durante il servizio, coordinato dal Commissariato di Viareggio, a cui hanno partecipato equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con l’ausilio dei reparti speciali della polizia, tra cui il Reparto Volo di Firenze sono stati effettuati controlli a tappeto in diversi bar, piazze e luoghi di ritrovo particolarmente frequentati in occasione del fine settimana.

Complessivamente, durante l’operazione, sono state identificate più di 150 persone, circa 90 i veicoli controllati, diversi i posti di controllo effettuati e una decina gli esercizi commerciali controllati.

Inoltre grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Polizia di Stato impiegata per il servizio in parola, nella Pineta di Ponente venivano operati tre sequestri di sostanza stupefacente ed in particolare: gr. 11,2 di cocaina in polvere; gr. 41,9 di cocaina divisa in n. 52 dosi termosaldate; gr. 25,4 di hashish divisi in n. 17 involucri.