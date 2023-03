Proseguono i preparativi per l’edizione numero 22 del Rally Bianco Azzurro, che sarà la prima gara organizzata dalla Scuderia San Marino per la stagione 2023. La manifestazione si terrà nel fine settimana dell’1 e 2 aprile.

Un Rally Bianco Azzurro che si rinnova nelle valenze e nelle prove speciali. La gara torna sotto l’egida ACI Sport e sarà valevole per il campionato CRZ 5° Zona. Inoltre, molto prestigiosa la partnership con Sport Team Equipment, che riserverà dei premi per i campionati Michelin Trofeo Italia e R Italian Trophy.

Già aperte da giovedì 2 marzo le iscrizioni per gli equipaggi che vorranno partecipare e dare la caccia al vincitore della scorsa edizione Alessio Pisi. La battaglia si preannuncia già molto avvincente e lo spettacolo assicurato. Mercoledì 22 marzo il termine ultimo per presentare la domanda d’iscrizione per l’evento.

Si parlava delle novità e anche nelle prove speciali ci sono diverse introduzioni. La prima, su tutte, è la presenza di una prova speciale a Monte Grimano Terme, in provincia di Pesaro-Urbino, con un suggestivo passaggio all’interno del centro abitato del paese. La prova, dalla lunghezza totale di 6,74km, è stata resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra il presidente della Scuderia San Marino, Roberto Selva, e il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi.

Confermate le due prove di Maiano e La Casa, che sono state rivisitate nella loro lunghezza e nei punti di partenza e arrivo delle due manche. Le tre prove verranno ripetute tre volte per un totale di nove prove speciali, dalla lunghezza complessiva di 60,45km. Lo shakedown è previsto per sabato 1 aprile alle or

e 15.00 con un tratto di 2,15km della prova “La Casa”.

