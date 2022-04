PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI CAPANNORI:

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI CAPANNORI: IN FASE DI COSTRUZIONE LA TRIBUNA DA 600 POSTI, GLI SPOGLIATOI E LA PISTA DI ATLETICA LEGGERA A 6 CORSIE

Con un secondo lotto di lavori si realizzeranno la struttura di copertura della tribuna, le 4 nuove torri faro e un percorso pedonale attrezzato per la ginnastica all’aperto

Proseguono i lavori per la realizzazione della ‘Cittadella dello Sport’, l’importante polo sportivo multidisciplinare in fase di costruzione da parte dell’amministrazione Menesini nella zona della piscina e del campo sportivo di Capannori. Dopo la demolizione delle tribune e degli spogliatoi, con il primo lotto di interventi in corso, per una spesa complessiva di i 1 milione e mezzo di euro (di cui 1 milione e 350 mila euro ottenuti vincendo un bando del Cipe e 150 mila euro a carico del Comune), sono in fase di costruzione le strutture in elevazione che conterranno la nuova tribuna da 600 posti e i nuovi spogliatoi posti sotto di essa insieme alla palestra, ai locali medici e ai depositi. In fase di realizzazione anche la nuova pista di atletica leggera a 6 corsie in cui praticare la corsa, la corsa a ostacoli e la corsa a staffetta e per il salto in alto, salto con l’asta e salto in lungo. All’esterno della pista di atletica sarà poi realizzata una pista per lo skiroll. Successivamente sarà realizzato il nuovo campo sportivo da calcio con manto superficiale in erba naturale. Il rettangolo di gioco sarà rimodulato e avrà dimensioni nette di 100×60 metri, idoneo per la categoria di ‘Eccellenza’ con spazi esterni minimi di 3,50 metri sui lati corti e di 2,50 metri su quelli lunghi come prevede il regolamento. Il primo lotto prevede inoltre la realizzazione di una nuova recinzione realizzata in tubolari metallici e rete metallica plastificata che si estenderà lungo il nuovo perimetro di recinzione, disegnato in modo da contenere anche la nuova pista da skiroll. Infine, saranno demolite le torri faro esistenti. Si prevede l’ultimazione dei lavori del primo lotto entro quest’anno.

“Siamo molto soddisfatti di vedere che la nuova cittadella dello sport di Capannori con l’avanzamento dei lavori del primo lotto sta prendendo forma – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – Un’opera , unica nella Piana, con cui stiamo creando un luogo bello, funzionale e moderno per tutti gli sport che Capannori merita. La Cittadella dello sport diventerà infatti un polo per le discipline agonistiche e non agonistiche e per il benessere dei cittadini e potrà essere fruita da tante persone, vista la sua posizione baricentrica nel territorio comunale. Sarà anche uno spazio importante dal punto di vista aggregativo dove i ragazzi che fanno sport potranno incontrarsi e socializzare. Nei prossimi mesi daremo il via al secondo lotto di opere per poi consegnare questa bella e moderna struttura sportiva ai cittadini”.

Il secondo lotto di lavori, dell’importo complessivo di circa un milione e trecentomila euro finanziato nell’ambito dei progetti Piu della Regione Toscana, dal Fondo Sport e periferie e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre alla posa del manto di superficie della pista di atletica, prevede la costruzione di 4 nuove torri faro, della struttura di copertura della tribuna e di un percorso pedonale attrezzato per la ginnastica all’aperto di collegamento tra lo stadio e la piscina, aperto a tutti.