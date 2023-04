Proseguono i lavori di restauro al Castello di Nozzano

Uno dei monumenti più identitari e più riconoscibili della pianura lucchese è al centro delle attenzioni dell’amministrazione comunale: la rocca di Nozzano è stata meta questa mattina di un sopralluogo dell’assessore Nicola Buchignani che, assieme a un tecnico comunale, ha riferito alla Commissione consiliare lavori pubblici, presieduta da Marco Santi Guerrieri, lo stato dei lavori in corso. I circa 260mila euro finalizzati per i restauri sono stati utilizzati principalmente per mettere in sicurezza i parapetti delle scale e dei camminamenti di ronda esistenti. In questo momento è in fase di costruzione e installazione la nuova scala di metello all’interno della torre campanaria e il nuovo impianto di illuminazione. Per quanto riguarda gli ulteriori 460mila euro previsti dal piano triennale delle opere pubbliche l’amministrazione sta procedendo all’attivazione dei mutui previsti. Questi soldi saranno impiegati nei nuovi lavori di restauro che dovranno prevedere il consolidamento dell’apparato lapideo in corrispondenza di alcune fessurazioni su una delle torri minori e la ricostruzione del camminamento di ronda anche sul versante nord-est del castello.