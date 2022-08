Proseguono con successo gli appuntamenti di Sentieri di Petros

CAMPORGIANO – Proseguono con successo gli appuntamenti dedicati al progetto “I sentieri di Petros” realizzato dalla compagnia teatrale “il circo e la luna” in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Intanto si è concluso bene l’evento di Casatico Vitoio, che causa maltempo si è svolto all’interno della chiesa e ha visto comunque la partecipazione di tanto pubblico. La serata si era aperta con la narrazione in forma di drammatizzazione teatrale a cura di Michela Innocenti dedicata al pittori emiliano Pietro da Talada e proseguita poi con la proiezione in anteprima del documentario realizzato da Abramo Rossi dedicato alle opere che si trovano all’interno della chiesa, alle comunità locali, con la partecipazione dell’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Domenica 28 agosto altro evento in programma. Alle ore 18, presso l’area “mercatale” di Rocca di Soraggio nel Comune di Sillano Giuncugnano ci sarà una nuova performance di Michela Innocenti, sempre dedicata ai sentieri di Petros. Al termine sarà la stessa attrice ad accompagnare i presenti verso la bellissima chiesa dove verrà proiettato in anteprima il documentario dedicato a questo edificio, al suo volto santo e alle opere di Pietro da Talada. Il tutto si concluderà con il racconto di alcune fole sempre narrate dall’attrice lucchese.

Sabato prossimo nella trasmissione i colori del serchio vedremo il documentario dedicato alla chiesa di casatico vitoio e alle opere di pietro da talada