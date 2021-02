Proseguiamo, uniti, l’impegno per realizzare due nuovi ponti su Borgo e Bagni di Lucca.

Le problematiche relative alla viabilità, con particolare riferimento alla SS12 del Brennero, devono sempre di più unire gli enti, non dividerli in litigi paragonabili a quelli dei capponi di Renzo. Io sono abituato a pensare in grande, ad essere ambizioso, perché è solo con una visione d’insieme e di prospettiva che si costruisce il futuro. E’ per questo che nessuno mi tirerà mai dentro una sterile polemica sul se si deve fare prima il ponte alla Socciglia o quello tra Piano della Rocca e Fornoli, perché sono necessari entrambi e su entrambi bisogna fare squadra.