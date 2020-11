Prosegue sino a Giovedi prossimo 12 Novembre la consegna delle Mascherine per i residenti del Comune di Castelnuovo di Gatfagnana

Prosegue sino a Giovedi prossimo 12 Novembre la consegna delle Mascherine per i residenti del Comune di Castelnuovo di Gatfagnana dalle ore 8,30 alle ore 17,30 presso l ‘ apposito punto predisposto dalla Protezione Civile Comunale , al P.zale Chiappini (Tensostruttura) . Per chi non può recarsi a ritirarle può contrattare il n. 329.3813935 ed i volontari provvederanno alla consegna presso il domicilio.