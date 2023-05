Prosegue la musica dal vivo con il TD in Jazz

con Roberto Beneventi alla fisarmonica, Marco Cattani alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria

Mercoledì 31 maggio 2023, ore 21,30 – ingresso libero

Lucca, 29 maggio 2023 – Un omaggio a Richard Galliano e tanta buona musica latin jazz. Mercoledì 31 maggio 2023, per la rassegna TD in Jazz, alle 21,30 al TD Lemon 900 (via Nazario Sauro, 513, Lucca) suonano Roberto Beneventi alla fisarmonica, Marco Cattani alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria.

Il Latin jazz, termine dato abitualmente al genere musicale che unisce i ritmi dell’America latina alle melodie e alle armonie jazz del Sud America, dei Caraibi, degli USA e dell’Europa, è il contributo che i musicisti latinoamericani hanno dato alla musica jazz. Un contributo fondamentale e riconoscibile da ogni latitudine. Il gruppo propone musiche dei più importanti compositori americani della storia di questo genere, con un omaggio al fisarmonicista francese Richard Galliano.

TD Lemo 900 offre musica e intrattenimento, ma anche ottimo cibo e cocktail ricercati in un ambiente unico nel panorama lucchese, per cene e serate non ordinarie. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni al ristorante: cell. 338 8913852 – info@tdlemon900.it; FB e Instagram: @tdlemon.900

Roberto Benvenuti, fisarmonicista modenese, si è avvicinato fin da giovanissimo ai generi musette, jazz e tango argentino, ha vissuto a Buenos Aires per approfondire lo studio del tango e lì ha incontrato importanti musicisti come Néstor Marconi e Juan José Mosalini. Ha partecipato a numerosi concorsi fisarmonicistici, avendo l’opportunità di collaborare con Richard Galliano. Si esibisce in tutta Italia e all’estero con il quartetto Note Noire e con vari progetti e formazioni jazz, funk, etno e pop-rock.

Chitarrista, compositore e arrangiatore, Marco Cattani ha all’attivo musiche e arrangiamenti di numerosi spettacoli, tra i quali “L’albero dell’emigrazione” con le cantanti Petra Magoni e Karima Ammar (2004), “Le città e la memoria” (2010), ispirato al capolavoro “Le città invisibili” di Italo Calvino, dal quale è stato prodotto il cd omonimo con la partecipazione di Gabriele Mirabassi, l’Opera per ragazzi “Il tamburino magico” su testo di Gianni Rodari, commissionato dal Teatro Del Giglio di Lucca, e la musica per l’orchestra sinfonica nello spettacolo commissionato da Radio Capital, di e con Nile Rodgers e gli Chic, tenutosi in Piazza del Popolo a Roma (2016). È del 2014 il cd “West Coast” (musiche di Marco Cattani e Andrea Pellegrini) con la partecipazione del polistrumentista leader del famoso gruppo “Oregon”, Paul Mc Candless. Ha composto ed eseguito le musiche per la rassegna “Puccini Days” al Teatro del Giglio (Lucca) con il “Marco Cattani Group” & Stefano Bollani e scritto gli arrangiamenti per ottetto jazz delle musiche di “Omaggio a Antonello Vannucchi” tenutosi a Lucca (2022), con la partecipazione di Giovanni Tommaso e Vito Tommaso. Finalista in numerosi concorsi nazionali e internazionali di composizione e arrangiamento, ha suonato con Bruno Tommaso, Gabriele Mirabassi, Paul McCandless. Kenny Wheeler, Paolo Fresu, Stefano Bollani.

Il contrabbassista Mirco Capecchi si è formato con maestri di improvvisazione jazz come Mauro Grossi e con sassofonisti americani quali Tony Scott, David Liebman, Paul McCandless. Ha collaborato con, tra gli altri, Nico Gori, Petra Magoni, Mario Raja, Michela Lombardi, Mirko Guerrini, Gabriele Mirabassi, Stefano “Cocco” Cantini, Luigi Tessarollo, Rachel Gould.

Michele Vannucci, diplomato in percussioni e in composizione e arrangiamento jazz ai Conservatori di La Spezia e Livorno, ha iniziato giovanissimo l’attività concertistica collaborando con noti musicisti della sfera jazz nazionale e internazionale tra i quali Stefano Bollani, Tino Tracanna, Paul McCandless, Mauro Grossi, Ares Tavolazzi, Bjørn Vidar Solli, Gabriele Mirabassi, Scott Hamilton, Bruno Tommaso, Wayne Marshall, Giovanni Tommaso e Vito Tommaso.