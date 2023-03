Prosegue la Lucca Crea week con VerdeMura

Tanti appuntamenti per bambini e famiglie con il programma Young Gardening

dal tè e le camelie con Alice e il Cappellaio Matto, alle lezione di botanica con Morticia e Mercoledì, fino alle letture e creazioni artistiche, e il mondo degli insetti

Lucca 28 marzo 2023 – Appena archiviato il successo di Lucca Collezionando, prosegue la Lucca Crea Week con VerdeMura: apre venerdì 31 marzo alle 10, la 14esima edizione della mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta che animerà le Mura di Lucca e l’Orto botanico con centinaia di espositori di piante e attrezzature da giardino, mostre, incontri e visite guidate anche sabato 1 e domenica 2 aprile.

Largo alle nuove generazioni che si accostano al giardinaggio, alla botanica e all’ambiente, VerdeMura si conferma un evento a misura di famiglie: grazie all’ingresso libero fino a 14 anni non compiuti e con un calendario di eventi appositamente concepiti in uno spazio dedicato “Young Gardening”, sul baluardo San Regolo. Si aggiungono poi una serie di laboratori per liberare la fantasia imparando. I bambini e le bambini possono avvicinarsi così alle tematiche della tutela e del rispetto del verde e degli animali con oltre 14 attività creative e giocose.

Si parte con le lezioni di botanica con la famiglia Addams, travestiti da Mercoledì o da qualche altro personaggio della Nevermore, grazie a Fanta Universe sarà possibile prendere parte a un’esperienza singolare in pieno stile tetro (venerdì 31 dalle 10 alle 12; sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 16,30 -17,30).

Letture e bricolage creativo con ArteBambini (venerdì 31 marzo dalle 10.30 alle 12.30) la valigia verde delle storie – laboratorio di lettura con tante storie fra le piante, nell’orto e in giardino. Sempre venerdì 31 dalle 15 alle 16, in collaborazione con In-Habit, i giovani partecipanti costruiranno la casetta degli insetti, un rifugio dove potranno andare ad abitare bombi, coccinelle ed altri insetti amici dell’uomo. Sabato 1 aprile dalle 15 alle 16 saranno realizzati meravigliosi e fantasiosi Insetti artisticamente modificati, un laboratorio all’insegna della creatività, delle forme e dei colori.

La Camelia da tè – Camellia sinensis – sarà la protagonista di Alice e il tè. Quel che sembra non è, un laboratorio di cucina creativa realizzato con cura di Food Family Hub, a cui prenderanno parte il Cappellaio Matto (Samantha Vellutini) e Alice (Silvia Pessina): venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 16 alle 18.

Gli animali d’affezione e il verde saranno gli argomenti degli incontri organizzati in collaborazione con il progetto In-Habit: sabato 1 aprile dalle 11 alle 12 Amici a quattro zampe e pollice verde – laboratorio educativo con Eleonora Pinello di Justfortails e Hill’s Valley Heart: A seguire dalle 12 alle 13 City Pets, il gioco di carte di In-Habit creato appositamente da Andrea Angiolino (edito da Red Glove) per scoprire il gioco dedicato al rapporto che ci unisce ai fidati amici a quattro zampe.

Domenica 2 aprile Terra di Tutti introduce all’arte della stampa su carta un laboratorio creativo con la riproduzione di forme e colori con materiali naturali; dalle 14.30 alle 16 bouquet e fiori di stagione per Celebriamo la primavera! Un laboratorio floreale per preparare un centrotavola a tema per il pranzo di pasqua a cura di Hill’s Valley Heart. Il programma completo di VerdeMura e tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet www.verdemura.it

Vieni a scoprire gli insetti, grazie all’entomologo Michele Ratti, si potranno vedere e toccare, animali strani e singolari: dall’insetto stecco a quello foglia, fino alle tarantole e agli scarafaggi enormi. Pronti anche a imparare tutto sul regno delle api con Toscana Miele, che porterà le sue arnie per soddisfare la curiosità di grandi e piccini.

Ricordiamo che ci ha visitato Lucca Collezionando lo scorso week end, se presenta il tagliando d’ingresso del festival del fumetto vintage pop alle casse di VerdeMura, ottiene uno sconto del 50% sul biglietto. Per evitare le code acquista il tuo biglietto on line su WWW.TICKETONE.IT/ARTIST/VERDEMURA/

