“Ritengo che l’inaccettabile decisione presa da Poste italiane riguardo la chiusura dell’Ufficio Postale in Vaiana sia illegittima e immotivata – ha commentato il primo cittadino Bruno Murzi- l’articolo 2 del Decreto Gentiloni infatti prevede che gli uffici postali di una città a prevalente vocazione turista nel periodo estivo, non possano ridurre gli orari di apertura al pubblico. Non c’è dubbio che Forte dei Marmi, avendo un effettiva ricettività turistica superiore al 20 % possa essere considerata a tutti gli effetti un comune a “prevalente vocazione turistica” e che proprio nel mese di Agosto registri il più alto tasso di visitatori di tutto l’anno.”

“Abbiamo chiesto a Poste Italiane di conoscere l’effettiva affluenza all’Ufficio Postale in Vaiana dell’anno 2020 , per capire se, come pensiamo, l’affluenza sia stata pari o superiore a quella del resto dell’anno in questione ma non c’è mai stata data risposta. – continua il Sindaco- Un comportamento inaccettabile che sta creando un danno enorme alla nostra città. Noi andremo avanti finché non avremo risposte chiare, perché voglio tutelare tutti i cittadini di Forte dei Marmi e i turisti in vacanza che si trovano ad avere seri problemi a causa di questo disservizio”.

“Siamo pronti a chiedere i danni alla società- conclude il primo cittadino- a cui abbiamo inviato, informando contestualmente anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente della Provincia di Lucca Luca Manesini, il Prefetto di Lucca Francesco Esposito, la Dott.ssa Veronica Nicotra di ANCI, il Dott. Simone Gheri di ANCI Toscana e AGCOM ,una diffida affinché sia revocato immediatamente il provvedimento e sia garantito il proseguimento del servizio nell’Ufficio Postale Forte dei Marmi 2, disponendo altresì la riapertura pomeridiana della sede centrale di via Idone”