Prosegue incessante il percorso dell’imprenditore Mario Pardini, candidato sindaco di Lucca 2032, appoggiato dalla coalizione di centro-destra, che continua a battere il territorio con la sua squadra, proponendo soluzioni concrete e reali alle problematiche di ogni frazione del Comune di Lucca e offrendo la possibilità di un reale cambiamento auspicato per tutto il territorio. Un percorso incentrato sull’ascolto della popolazione e su una visione di crescita collettiva, anziché sugli sterili attacchi agli avversari politici di turno, consuetudine ritenuta da Lucca 2032 del tutto inutile per il bene della comunità ed il futuro della città.

Dopo gli incontri in centro storico, a Ponte a Moriano, a San Vito e San Cassiano, questa settimana Mario Pardini sarà presente al quartiere Giardino di Pontetetto per un incontro con i cittadini, con un appuntamento pomeridiano fissato per giovedì 28 aprile alle ore 17.

Sabato 30 aprile sarà invece la volta di Cerasomma, dove Pardini incontrerà gli abitanti alle ore 15 insieme a Paola Granucci, candidata consigliere della lista Lucca 2032, presso il circolo del paese.

Lunedì 2 maggio alle ore 11 è invece in programma una tappa a Nozzano, dove il candidato sindaco incontrerà presso la piazza centrale la popolazione insieme ad alcuni candidati e membri dello staff, tra cui Enrico Torrini, già consigliere comunale.

Per tutti i cittadini che desiderano informazioni o maggiori delucidazioni sul programma elettorale, che verrà ufficialmente presentato la prossima settimana, resta inoltre sempre aperta la sede di Borgo Giannotti (numero civico 354) dalle ore 9 alle 17.30, dal lunedì al sabato.