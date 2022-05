PROSEGUE IL RESTAURO DEI CIMITERI RISANAMENTO E NUOVA TINTEGGIATURA A QUERCETA

SERAVEZZA – Nuova veste per il cimitero di Querceta oggetto, negli ultimi giorni, di interventi di risanamento e ritinteggiatura del muro di cinta.

Si tratta di un altro atteso intervento di decoro avviato dall’amministrazione comunale e che sta interessando tutti i cimiteri del territorio seravezzino.

“Sono in corso diverse opere finalizzate a restituire a questi spazi il necessario decoro – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – e che proseguiranno ancora con l’abbattimento delle barriere architettoniche, con altri interventi in partenza a breve come quelli nel camposanto di Seravezza dove si procederà con il rifacimento dei vialetti e altri ancora che saranno man mano messi in calendario”.

I lavori realizzati in queste settimane hanno visto innanzitutto il taglio d’erba e la pulizia delle aree interne ed esterne ai cimiteri, assieme a lavori di manutenzione che stanno restituendo a questi luoghi il decoro che meritano.