SERAVEZZA – prosegue il progetto di digitalizzazione dell’Archivio storico comunale. Disponibili per la consultazione 1300 nuovi file digitali relativi a documenti fra Cinquecento e Seicento

«Un altro piccolo ma fondamentale passaggio nel percorso di conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio storico-documentario». Con queste parole l’assessore Giacomo Genovesi annuncia il completamento di un’ulteriore fase del programma di digitalizzazione dell’Archivio storico comunale avviato dall’Amministrazione Tarabella. Programma che ha già comportato la duplicazione digitale di circa 1000 immagini della Fototeca Storica e di 600 documenti cartacei dell’Archivio della Memoria e alla costituzione del primo nucleo della Digital Library sul sito web del Comune. Entrano adesso in questo “scrigno elettronico” altre 1300 immagini, frutto della digitalizzazione di fondi archivistici datati fra la metà del Cinquecento e la seconda metà del Seicento e conservati a Palazzo Mediceo. «Questo nuovo progetto di digitalizzazione è stato redatto dalla dottoressa Michela Corsini, direttrice della Biblioteca comunale, e realizzato materialmente dalla dottoressa Fiammetta Galleni su incarico della Provincia di Lucca, previa autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana e sotto la supervisione del Comitato Tecnico Archivi della Rete Documentaria Lucchese di cui proprio Seravezza è referente per la Versilia», spiega l’assessore Genovesi. «È stato un lavoro lungo ed impegnativo, finanziato dalla Provincia di Lucca per un importo di poco superiore ai 3000 euro, e che soprattutto ha richiesto l’impiego di adeguate competenze. Ringrazio le due referenti citate, l’intero staff dell’Ufficio cultura del Comune e tutti coloro che hanno concorso al buon esito del progetto».

L’attività di digitalizzazione è stata svolta presso la sede della Biblioteca Comunale di Seravezza ed ha riguardato nel complesso una decina di unità archivistiche. Fra queste gli Statuti di Cappella del 1542, tra i più interessanti e significativi documenti dell’Archivio storico comunale di Seravezza. Si tratta degli Statuti che Firenze concesse a partire dal 1542 al Comune di Cappella – allora distinto da quello di Seravezza – riconoscendogli alcune importanti prerogative in ordine all’organizzazione della comunità, alla gestione amministrativa e al suo governo, alle modalità di attribuzione delle cariche e alla regolamentazione dell’economia agricola e dello sfruttamento del territorio.

I file digitali prodotti sono adesso a disposizione di chi è interessato ad approfondire lo studio della documentazione. Per informazioni e appuntamenti si può contattare la Biblioteca comunale, telefonando allo 0584 757770/1 o allo 0584 757733 oppure scrivendo a biblioteca@comune.seravezza.lucca.it