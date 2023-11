Prosegue il cantiere di restauro delle Mura Urbane

Oltre 200 alberi messi a dimora lungo la circonvallazione e sulle cortine

Prosegue il cantiere di restauro dei parapetti in terra delle Mura, dopo la conclusione degli interventi ai baluardi San Salvatore, La Libertà, il cantiere si è spostato sulla piattaforma San Frediano.

“Siamo molto soddisfatti dei lavori svolti nei mesi estivi ed autunnali – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – l’erba, grazie all’impegno dei nostri operai, è già ricresciuta sui parapetti restaurati e questo è importane non solo per una questione estetica ma anche per la tenuta dei parapetti stessi che tornano così a svolgere un’azione di barriera, ripristinando l’altezza e risarcendo le parti degradate; un margine più evidente e più sicuro”.

Nella scorsa settimana è inoltre iniziata la grande operazione di integrazione delle alberature della circonvallazione intorno agli spalti e sulla passeggiata delle Mura: l’autunno è il periodo migliore per mettere a dimora gli alberi, grazie alle piogge e al successivo periodo di riposo. Il progetto è finanziato con i fondi del Ministero della Cultura (2 milioni) destinato al restauro e aumento sicurezza delle Mura urbane di Lucca.

“Finalmente torniamo a riempire gli spazi vuoti fra le alberature della cinta muraria – afferma l’assessore alle Mura Remo Santini – stiamo piantando oltre 200 alberi, soprattutto tigli e lecci intorno alla circonvallazione dove moltissimi esemplari erano stati abbattuti negli scorsi anni. Nell’ultima fase dell’intervento verranno riempite anche le lacune esistenti lungo la passeggiata delle Mura. Gli alberi vengono piantati per la prima volta anche lungo i percorsi di accesso di Porta San Iacopo. Un investimento sul futuro che donerà nuova bellezza al nostro patrimonio architettonico e verde”.