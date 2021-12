Il sesto incontro culturale intorno a Paolo Biagetti vedrà come protagonisti i restauratori Marco Cigolotti e Laura Del Muratore. Marco Cigolotti, pittore e grafico oltre che restauratore, ha eseguito, in proprio, lavori di restauro su opere d’arte di interesse tutelate dal Mibac e svolge attività di consulenza per associazioni e privati. Durante l’incontro analizzerà le pitture murali di Paolo Biagetti. Laura Del Muratore, specializzata in conservazione e restauro di dipinti su tela, tavola e scultura lignea policroma, con vasta esperienza anche nel restauro di manufatti ceramici, sculture in terracotta policroma e policroma invetriata, oltre che manufatti lignei policromo-dorati, illustrerà l’intervento di restauro effettuato su alcuni dipinti policromi di Paolo Biagetti. Venerdì 17 dicembre 2021, alle 17:00, presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in Piazza San Martino. Ingresso libero, consentito solo con green pass