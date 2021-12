Il quinto incontro culturale, dal titolo “La Toscana dell’Ottocento nel Cinema”, vedrà come ospite e protagonista Giovanni Ricci (docente, esperto di cinema e autore di numerosi scritti) e sarà volto ad esplorare, insieme al pubblico, l’immagine che il grande schermo ha dato della Toscana dell’Ottocento, spaziando dalla commedia al dramma. Un viaggio in sette tappe, sette film che hanno narrato di dimore nobiliari ma anche di poveri ambienti contadini, di paesaggi incantanti e ambienti selvaggi, ispirandosi alla pittura e alla letterature dell’epoca, mostrando un quadro estremamente eterogeneo e ricco di suggestioni diverse, riuscendo a rispecchiare perfettamente la natura della regione Toscana. Venerdì 10 dicembre 2021, alle 17:00, presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in Piazza San Martino. Ingresso libero, consentito solo con green pass