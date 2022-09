Prosegue domenica la fiera dedicata al settore edile

Lucca 24 settembre 2022 – La casa e gli immobili di proprietà al centro dell’attenzione con SDE – Salone dell’edilizia e della casa, la vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design, per il mondo delle costruzioni, dell’architettura e del restauro, che prosegue anche domenica 25 settembre, al Polo Fiere di Lucca, con ingresso e parcheggio gratuiti.

Tanti gli appuntamenti e le presentazioni inserite nel programma di domenica: tutto il giorno Broil King tiene il coking show su come utilizzare il sistema di cottura innovativo e si presenta anche Monolith, il grill in ceramica, capace di diventare anche forno e affumicatore. Alle 11,30 incontro dedicato ai pannelli isolanti Isolcore Cz (sala2); alle 11 e alle 15,30, all’esterno del Polo fiere le dimostrazioni di Acrobatic System, con operai capaci di operare per qualsiasi intervento in quota e in sicurezza veri uomo ragno della muratura; alle 16,30 (sala 2) i sistemi di sicurezza Verisure presentano la centrale operativa attiva 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno.

In fiera presenti le più raffinate pavimentazione in legno, i laghetti e piscine bio per il giardino, le vasche idromassaggio da terrazza o giardino anche gonfiabili; gli arredamenti in legno su misura, pavimentazioni e rifiniture di riciclo per una casa ecologica.

Nello spazio esterno del Polo Fiere trova spazio la novità del Garden Show, con uno spazio tutto dedicato alle idee per vivere l’esterno, con le panchine d’arredo, le pietre naturali per i camminamenti e i materiali più innovativi e funzionali per arredare anche piccoli spazi verdi.

Punto di riferimento per il mondo professionale, presente in fiera anche AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti con un’importante mostra dal titolo “Desig(H)ners” con una galleria di progetti tutti al femminile, dedicati alla costruzione o trasformazione di edifici e ambienti di grande prestigio, realizzati dalle professioniste aderenti all’associazione. Inoltre domenica 25 settembre, alle ore 10,30 si terrà “Women in Mirror Design” (Sala A): AIDIA Firenze e ARTELINEA presentano i progetti a concorso dell’evento che celebra i 60 di ARTELINEA.

La manifestazione è anche collegata alla stazione ferroviaria e quindi al centro storico, con un servizio navetta gratuito.

La manifestazione gode del patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Lucca, Federazione Architetti Pianificatori paesaggisti e conservatori Toscani, Ance Toscana Nord, Istituto nazionale di Bioarchitettura, e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Associazione proprietà edilizia – Confedilizia della provincia di Lucca e degli ordini professionali della provincia di Lucca: OAPPC, Collegio dei Geometri, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, oltre a CNA e Confartigianato Lucca.

