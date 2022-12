PROSEGUE CON LA PRESENTAZIONE DI TRE NUOVI LIBRI LA RASSEGNA ‘CONVERSIAMO IN BIBLIOTECA

PROSEGUE CON LA PRESENTAZIONE DI TRE NUOVI LIBRI LA RASSEGNA ‘CONVERSIAMO IN BIBLIOTECA.PRIMO APPUNTAMENTO IL 15 DICEMBRE CON IL VOLUME ‘FELA. QUESTA BASTARDA DI UNA VITA’

CAPANNORI – Prosegue con nuovi appuntamenti la rassegna letteraria ‘Conversiamo in biblioteca’ varata dall’amministrazione comunale la scorsa primavera. Tre le nuove presentazioni di libri in programma nell’Auditorium ‘Pardi’ del Polo Culturale Artèmisia di Tassignano. Il primo appuntamento, realizzato in collaborazione con ALDES|SPAM! è in programma giovedì 15 dicembre alle ore 18.00 con la presentazione del libro “FELA. Questa bastarda di una vita’ a cura di Marco Zanotti, traduttore dell’opera e curatore delle schede musicali di approfondimento ad esso annesse. Si terrà un reading commentato e guida all’ascolto con la partecipazione di Federico Faggioni al giradischi che guiderà i presenti in un viaggio approfondito del testo con un ascolto guidato di parte dell’opera su vinili da collezione e di Alessandro Romanini, storico dell’arte e docente all’ Accademia di Belle Arti di Carrara. Le copertine dei vinili saranno in libera consultazione per il pubblico, costituendo esse stesse delle opere d’arte firmate (la maggior parte di esse) da Lemi Ghariokwu, artista su cui Alessandro Romanini per l’occasione incentrerà un suo intervento dal titolo “Lemi Ghariokwu. L’arte democratica dell’illustrazione Musicale per Fela Kuty”.

La biografia di Fela Anikulapo Kuti, scritta da Carlos Moore nel 1982 e autorizzata personalmente dallo stesso Fela, fonte primaria e unica testimonianza diretta e completa dell’artista e rivoluzionario nigeriano, è stata pubblicata in italiano nel 2012 da Arcana Edizioni. Una testimonianza imprescindibile, una lettura entusiasmante e una storia avvincente, drammatica ed emozionante, quella di un uomo che per tutta la vita ha lottato contro i poteri forti che opprimevano le libertà sue e del suo popolo; la parabola di un musicista, considerato fra i più influenti artisti africani del XX secolo, che diventa attivista e ribelle politico e si fa voce di tutti gli africani, di tutti gli oppressi.

Il secondo appuntamento in programma venerdì 3 febbraio, sempre alle ore 18.00 vedrà la presentazione del libro ‘Il diario del Minotauro’ di Daniele D’Arrigo (Pequod) alla presenza dell’autore. Il terzo incontro si terrà giovedì 23 febbraio ancora alle ore 18 e avrà al centro la presentazione del libro “Questioni di testa’ di Giulio Natali (La Gru) che sarà presente all’iniziativa.

“Con la presentazione di questi nuovi volumi proseguiamo questa rassegna letteraria, alla quale abbiamo dato il via la scorsa primavera con l’intento di valorizzare e far conoscere ad un pubblico più ampio le opere di vari autori, tra cui quelli che hanno legami con il nostro territorio – spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti-. La rassegna rappresenta una ulteriore proposta culturale per chi ama la letteratura ed è interessato a conoscere da vicino nuove opere e i loro autori”.

L’incontro è ad ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti inviando una mail all’indirizzo artemisia@comune.capannori.lu. it o telefonando al numero 0583936427