PROSEGUE ANCHE A GIUGNO LA STAGIONE OFF AD ALTOPASCIO:

NUOVI APPUNTAMENTI AL TEATRO PUCCINI

Altopascio, 30 maggio 2023 – Prosegue anche nel mese di giugno la “Stagione Off” del Teatro comunale “G. Puccini” di Altopascio: i nuovi appuntamenti del calendario teatrale porteranno al “Puccini” spettacoli inediti, saggi scolastici, danza e musica. Prossimo evento lunedì 5 giugno, dalle 8 alle 13 con il saggio musicale di fine anno dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, che si ripeterà anche martedì 6 giugno, dalle 16 fino a mezzanotte. L’ingresso è libero in entrambi i casi.

Si continua con “Promessi sposi crescono”, il saggio scolastico di fine anno dell’Istituto Comprensivo di Castelfranco di Sotto, a dimostrazione che il Teatro Puccini è un luogo aperto a tutti e per tutti, anche ai territori confinanti e limitrofi. L’ingresso è a offerta libera. Ancora domenica 25 giugno, dalle 14, spazio a musica, musical, danza e canto con il Summer Final Concert&Dance di Area Live 23, la scuola di musica lucchese. E di nuovo danza con il saggio della scuola altopascese Just Believe Dance Studio, in programma per giovedì 29 giugno dalle 9 e per tutta la giornata.

Il Teatro di Altopascio è un luogo aperto: gli artisti, i gruppi musicali, le compagnie teatrali o le associazioni interessate a proporre il proprio spettacolo o il proprio progetto culturale possono scrivere agli indirizzi email: biblioteca@comune.altopascio. lu.it; a.minicozzi@comune.altopascio. lu.it.