– Avviso di criticità GIALLO per VENTO in corso fino alle ore 23:59 di Sabato 26 Dicembre 2020.

– Avviso di criticità GIALLO per NEVE in corso fino alle ore 12:00 di Sabato 26 Dicembre 2020.

Prorogato dal Centro Funzionale della Regione Toscana per la Ns. area avviso di criticità così suddiviso:

NEVE: oggi, venerdì, dal pomeriggio, nevicate in Appennino inizialmente oltre gli 800-1000 metri, in progressivo calo di quota fino ai 400-500 metri in serata.

Domani, sabato, nel corso della notte e fino alla mattina ancora precipitazioni nevose sulle zone Appenniniche in abbassamento di quota fino a 300-400 metri (localmente a quote inferiori).