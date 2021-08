Prorogati i termini di presentazione della domanda di partecipazione a progetti di pubblica utilità sul territorio di Forte dei Marmi

rivolto alle associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni – anno 2021. Le domande dovranno essere presentate entro le 12.30 del 16 agosto.

Il Bando Pubblico 2021, a cui è stata destinata la somma di Euro 20.000,00 prevede che i progetti di pubblica utilità debbano svolgersi entro e non oltre il 15 dicembre 2021 dovranno tenersi sul territorio di Forte dei Marmi al fine di coinvolgere turisti e residenti attraverso interventi integrativi di educazione culturale e ambientale, anche virtuale, che favoriscano la conoscenza in ambito di rifiuti (smaltimento, luoghi, mezzi e costi).

L’atto di proroga specifica che le domande pervenute in ritardo rispetto alla precedente scadenza saranno ritenute valide in relazione alla proroga concessa. Non sarà quindi necessario che l’associazione ripresenti nuova richiesta.

Sono ammesse a partecipare le Associazioni senza finalità di lucro, che alla data di pubblicazione del presente Bando, risultino regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, i cui atti costitutivi e statuti siano stati redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.