Prorogata di una settimana la mostra “Mario Marcucci. Vola alta, pittura”

La retrospettiva sull’artista fra i principali protagonisti della pittura del ‘900

resta aperta una settimana in più e chiuderà il 22 gennaio 2023

al Palazzo delle Esposizioni, Fondazione Banca del Monte di Lucca

in Piazza San Martino, 7 – Lucca

ingresso libero

Lucca, 13 gennaio 2023 – Una settimana di tempo in più, a disposizione per poter ammirare le meravigliose opere esposte nella retrospettiva “Mario Marcucci. Vola alta pittura” al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Grazie al grande successo riscosso, con oltre 2 mila visitatori in 30 giorni, l’esposizione resterà aperta fino al 22 gennaio, lasciando più tempo a disposizione per poter ammirare le 100 opere, molte delle quali mai viste prima dal pubblico e riunite appositamente per celebrare i trent’anni dalla scomparsa dell’artista. L’ampia retrospettiva è quindi ancora visitabile ad ingresso libero dal martedì alla domenica con orario 15/19.

Organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca con la Fondazione Lucca Sviluppo e promossa dall’Associazione Amici di Mario Marcucci, presieduta da Ireno Francesconi, nata a Pietrasanta allo scopo di promuovere la conoscenza dell’artista e valorizzarne l’opera.

Alta anche la partecipazione del pubblico all’incontro culturale tenutosi giovedì 12 gennaio dal titolo “Nessuno è profeta in patria” che ha visto gli amici del pittore Adolfo Lippi, Isabella Tobino ed Enrico Salvadori, ricordare e approfondire la figura di questo importante artista.