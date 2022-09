Il provvedimento sarà in vigore sino a domenica 11 settembre

PROROGA PER IL DIVIETO DI TRANSITO SU VIA MONTE ALTISSIMO NELLA VALLE DEL SERRA A SERAVEZZA

SERAVEZZA – Rimane in vigore sino a domenica 11 settembre, dalle ore 9 alle 19, il divieto di transito su via Monte Altissimo a Seravezza, eccetto i residenti e autorizzati che potranno percorrere la suddetta via con senso unico a salire.

La proroga è stata decisa per il protrarsi della bella stagione che richiama ancora nella zona della Desiata numerosi visitatori.

“Una proroga che è stata decisa per il perdurare della bella stagione – spiega il vice sindaco Adamo Bernardi – in modo tale da consentire adeguate condizioni di sicurezza per quanti si inoltrano nella valle del Serra. Ovviamente l’ordinanza potrà essere revocata nel momento in cui dovessero cambiare le condizioni meteo, facendo venir meno l’afflusso di persone”.

Sulla stessa via Monte Altissimo rimane inoltre in vigore il divieto di sosta.