Il prolungamento è consentito dai livelli idrici e dalle previsioni meteo

PROROGA DELL’APERTURA DELLA RISERVA DI PESCA SINO AL 4 GIUGNO ACCESSO ALL’AREA MEDICEA

SERAVEZZA – Proroga dell’apertura, al 4 giugno, della Riserva Medicea di pesca. Lo stop alla stagione era inizialmente previsto per il 30 aprile ma gli attuali livelli idrici e le previsioni meteo consentono una proroga.

Una valutazione che ha tenuto conto dello stato attuale del fiume e delle precipitazioni previste nei prossimi giorni che potranno così consentire, sino ai primi di giugno, di mantenere aperta la riserva.

Si ricorda che si può prenotare l’accesso alla Riserva Medicea dal proprio telefonino, attraverso l’app Hooking, strumento che permette di programmare gli ingressi e di conseguenza anche un maggior controllo della riserva.

Il prolungamento della stagione di pesca, si ricorda con obbligo di rilascio del pesce, è una notizia che farà felici gli appassionati di questo sport che hanno trovato nella Riserva Medicea uno spazio di particolare interesse naturalistico. Come confermano del resto i numeri di questo primo mese di attività che ha visto il rilascio di un centinaio di permessi e una frequentazione responsabile dell’area da parte dei veri pescatori, ovvero quanti rispettano l’ambiente e il regolamento in vigore.

Per gli altri, ovvero per i bracconieri e per chi ritiene ancora i fiumi e le aree naturalistiche delle pattumiere, ci sono i controlli quotidiani e il progetto di un progressivo incremento della vigilanza, anche con telecamere, così da scovare chi disattente le regole e applicare le pene previste in materia.

Prosegue intanto il “trota selfie”, sempre più virale, con la fotografia degli appassionati di pesca (ma non solo) che si scattano la foto scaramantica sotto la trota in marmo della Granduchessa Maria Cristina di Lorena, nel cortile di Palazzo Mediceo. Ultimo in ordine di tempo Roberto Ripamonti, volto noto a livello europeo in quanto grande esperto e divulgatore di pesca.

Per info sulla Riserva Medicea di pesca, si può visitare la pagina Facebook ZRS Riserva Medicea – Seravezza o scrivere una email all’indirizzo riservamedicea@gmail.com.