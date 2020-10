Proroga cartelle esattoriali: decreto in Gazzetta Ufficiale, con “sorpresa”

Proroga cartelle esattoriali, approda in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020 il decreto n. 129, che estende il periodo di sospensione fino al 31 dicembre. A sorpresa arriva però il rinvio dei termini di prescrizione e decadenza, sia per gli atti in scadenza nel 2020 che nel 2021. Dai commercialisti dura reazione.

21 ottobre 2020