PROROGA AL 19 APRILE PER I SOGGIORNI ESTIVI GRATUITI

DI FONDAZIONE CRL E PROVINCIA DI LUCCA

Uno slittamento necessario per la presentazione delle domande

Lucca, 16 marzo 2020 – È fissata per il 19 aprile 2020 la nuova scadenza entro cui inviare (esclusivamente tramite email) le domande di partecipazione ai soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residenti sul territorio della provincia di Lucca.

Uno slittamento deciso di comune accordo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Provincia di Lucca, che per il 14° anno consecutivo organizzano insieme l’iniziativa, per consentire a tutti di presentare la propria richiesta anche in questo frangente così complesso e garantire i ragazzi la prospettiva di un’estate serena e di un progressivo ritorno alla normalità.

Sempre per facilitare la presentazione delle domande, queste potranno essere inviate esclusivamente tramite email (anche non PEC) all’indirizzo provincia.lucca@postacert. toscana.it.

Il programma di “colonie estive” è riservato a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni, appartenenti a famiglie in difficoltà o comunque con i parametri Isee classificabili in fascia bassa.

Anche per il 2020, come per l’edizione precedente, sono 10 le destinazioni individuate tra località di mare e di montagna per un’offerta vacanziera (gratuita per i partecipanti) articolata, ricca di attrattive e di opportunità di svago.

L’elenco delle località (7 marine e 3 montane), il programma con le date dei vari soggiorni, il depliant informativo e i moduli per la domanda sono disponibili sia sul portale web della Provincia (www.provincia.lucca.it) sia sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca al link https://www. fondazionecarilucca.it/ soggiorni-estivi-2020.