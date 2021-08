ALTOPASCIO – E’ pronto l’asfalto atteso da anni ad Altopascio: sono in corso, e quasi del tutto ultimati, i lavori di asfaltatura in via dei Barcaioli, che collega il centro di Altopascio alla frazione di Badia Pozzeveri, da anni ridotta in pessime condizioni.

Dopo due settimane dall’apertura del cantiere, caratterizzate da inevitabili disagi, per i residenti di via dei Barcaioli e per tutti quegli automobilisti che utilizzano la strada parallela all’autostrada fra Altopascio e Badia Pozzeveri, l’operazione di asfaltatura è alle battute finali.

E finalmente i cittadini potranno percorrere una strada normale. Fino a pochi giorni fa, infatti, sembrava piuttosto di affrontare un percorso ad ostacoli con buche diffuse e profonde. Nel tempo si era provato a rimediare con delle toppe, in seguito alle ripetute rotture dell’acquedotto, e in quei punti l’asfalto si è completamente sbriciolato peggiorando la situazione perché il tratto era diventato ancora più pericoloso.

fontenoitv