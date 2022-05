PRONTO IL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PAOLINELLI A MARLIA

Del Carlo:”Vogliamo trasformarla in una ‘via dello shopping’ curata ed elegante’

PRONTO IL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PAOLINELLI A MARLIA. SARA’ PRESENTATO IN UN’ASSEMBLEA PUBBLICA

Risistemazione dei marciapiedi, implementazione della pubblica illuminazione, nuovi elementi di arredo urbano e di verde e nuova organizzazione delle aree di sosta

E’ pronto il progetto preliminare per la riqualificazione di via Paolinelli a Marlia, una viabilità centrale e importante per la più popolosa frazione del territorio, dove sono presenti molte attività commerciali, che l’amministrazione Menesini intende rendere più decorosa, bella e maggiormente fruibile da pedoni e ciclisti. Il progetto sarà presentato ai cittadini con un’assemblea pubblica nel mese di giugno per condividerlo con la comunità prima di procedere alla realizzazione del progetto definitivo per la quale il Comune ha ricevuto un co-finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Le opere previste sono la completa risistemazione dei marciapiedi, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e ciclabili, l’implementazione e l’ammodernamento della pubblica illuminazione, l’installazione di elementi di arredo urbano e la realizzazione di aree verdi. Accanto a tutto questo anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale che colleghi via Paolinelli alla pista ciclo pedonale di Lammari. La riqualificazione inoltre prevede di liberare alcune zone dalle auto, come nel caso della piazza di fronte al mercato e di crearne altre nelle vicinanze anche con un numero maggiore di stalli per la sosta a servizio di attività commerciali ed eventi.

“Vogliamo fare di via Paolinelli, una ‘via dello shopping’, curata ed elegante, il ‘salotto’ della frazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. A questo mira il progetto di riqualificazione e di valorizzazione di questa viabilità, sede di molti negozi situata nel centro della frazione che andremo a presentare alla cittadinanza. Il progetto prevede una serie di opere, tra cui la completa risistemazione dei marciapiedi, il potenziamento dell’illuminazione e il suo miglioramento con l’installazione di lampioni di nuova generazione a led, l’inserimento di nuovi arredi urbani, tra cui alcune panchine e di zone a verde. Inoltre, andremo ad intervenire sull’organizzazione delle aree di sosta per le auto aumentando gli stalli a disposizione a servizio di attività commerciali ed eventi. Una riqualificazione che si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della frazione di Marlia, dove è in programma anche la realizzazione di un grande parco pubblico nella zona compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli nell’ambito di un piano attuativo. Vogliamo insomma dare una nuova immagine a Marlia, affinchè da frazione principalmente di attraversamento diventi sempre più un centro dove recarsi per fare acquisti, passeggiare e trascorrere il tempo libero in una grande e attrezzata area verde”.