Pronto il progetto per sistemare il marciapiede di via Sauro

Risorse ministeriali per riqualificare il marciapiede lungo via Nazario Sauro, nel tratto fra via Tre Luci e via Garibaldi: l’amministrazione comunale di Pietrasanta ha colto subito l’opportunità offerta dal “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile” istituito dal ministero dell’Interno che prevede, per i Comuni con massimo 50 mila abitanti, un contributo di 62.500 euro su interventi di manutenzione straordinaria della viabilità stradale.

Nell’ultima riunione di venerdì, infatti, la giunta del sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha varato il progetto definitivo per sistemare la porzione più critica del camminamento lato sud di via Sauro, sconnesso e danneggiato in diversi punti ma anche gravato da un deflusso difettoso dell’acqua piovana che ne provoca spesso l’allagamento, soprattutto in prossimità di via Tre Luci.

“Adegueremo quote, accessi e pendenze – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – per far sì che la pioggia non si accumuli più. Inoltre, questa sarà l’occasione per uniformare anche visivamente il marciapiede a quello della vicina via Santini, con pavimentazione in pietra Forte Fiorentina e cordolo in marmo bianco Bardiglio nuvolato”. Previsti anche scivoli e rampe di raccordo per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Continuiamo a lavorare per una città da vivere camminando, in comodità, sicurezza e in ogni sua parte – conclude Marcucci – seguendo quel percorso che abbiamo iniziato 5 anni fa e che ci ha portato a ripensare a misura d’uomo tanti spazi, piccoli e grandi, di Pietrasanta”.

Per i lavori, che saranno a breve messi a gara, si stima una durata di 90 giorni dalla consegna e un costo complessivo di 80 mila euro.