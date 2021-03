PRONTO IL PROGETTO DEL PALASPORT DI CAPANNORI.

PRONTO IL PROGETTO DEL PALASPORT DI CAPANNORI. ORA IL COMUNE CHIEDE ALLA REGIONE DI EMANARE BANDI DESTINATI A FINANZIARE STRUTTURE SPORTIVE

Una struttura sportiva da 800 posti in grado di ospitare le massime serie di pallavolo e basket e manifestazioni come concerti ed altri spettacoli

L’amministrazione Menesini conferma di voler realizzare il Palazzetto dello sport a Capannori, in via Guido Rossa, nell’area situata di fronte al liceo scientifico Majorana, L’ente di piazza Aldo Moro sta infatti portando avanti la progettazione della nuova importante struttura sportiva, destinata anche ad ospitare concerti e spettacoli, e proprio ieri (martedì) la giunta ha approvato il progetto di fattibilità in linea tecnica al fine di reperire i fondi necessari alla sua realizzazione.

“Siamo convinti della necessità di realizzare a Capannori una struttura sportiva in grado di ospitare le massime serie di pallavolo e pallacanestro anche alla luce delle eccellenze sportive presenti sul nostro territorio, che hanno bisogno di spazi adeguati per svolgere la propria attività e per disputare gli incontri, ma adatta anche allo svolgimento di concerti ed altri spettacoli – affermano l’assessore allo sport Lucia Micheli e quello ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. In questi mesi abbiamo lavorato con impegno alla progettazione del nuovo impianto sportivo e adesso è pronto il progetto di fattibilità. Per realizzare il palasport sono necessarie importanti risorse e per questo chiediamo alla Regione Toscana di emanare bandi destinati a finanziare strutture sportive ai quali siamo pronti a partecipare. Negli ultimi anni lo sport a Capannori si è molto sviluppato, coinvolgendo sempre più persone, grazie a realtà associative particolarmente attive in grado di affermarsi ai massimi livelli – proseguono Micheli e Del Carlo -. Il palasport anche per la sua posizione baricentrica dovrà essere un fulcro sportivo per tutto il territorio. Potrà ospitare le discipline che hanno un grande seguito di pubblico e che necessitano dei più elevati standard impiantistici ma anche tutti gli appuntamenti più prestigiosi. Vogliamo che sia una struttura modello che serva anche a stimolare un’ulteriore crescita dello sport nel nostro territorio”.

Secondo il progetto appena approvato il palazzetto dello sport sarà realizzato in un’area completamente libera da costruzioni di circa 22.700 metri quadrati e sarà composto da un volume principale che ospita lo spazio di gioco e le tribune, avvolto su due lati da volumetrie più basse, dove è prevista la collocazione di spazi dedicati alle altre attività, come gli uffici, altri spogliatoi, la biglietteria e il bar.

Il campo da gioco avrà dimensioni complessive pari a 32,10 x 19,10 metri e sarà idoneo ad ospitare sia partite di pallavolo che di basket e sarà delimitato su tutti i lati in modo da garantire la separazione degli spazi degli atleti dagli spettatori. I posti a sedere saranno 832 ma potranno essere aumentati fino a 1.100 per ospitare manifestazioni come concerti o altri spettacoli. A livello del piano di gioco saranno predisposti 8 posti per la sosta di persone su sedia a rotelle. L’ingresso principale, a disposizione degli spettatori, sarà posto sul lato sud, ben riconoscibile grazie alla presenza di un porticato che formerà uno spazio coperto con la funzione di cerniera tra il percorso esterno attrezzato e l’ambiente interno. Dal porticato, caratterizzato da ampie vetrate a tutta altezza, si accederà all’atrio dove saranno collocati la biglietteria e il bar e da qui al percorso verso il campo da gioco e le tribune. Le tribune saranno strutturate in modo da ottimizzare lo spazio, sfruttando la parte sottostante per la collocazione dei servizi igienici degli spettatori e degli spazi a disposizione degli atleti, quali spogliatoi, infermeria, palestra e deposito. L’accesso alle tribune avverrà tramite scale poste alle quattro estremità dell’area di gioco.

Gli spogliatoi riservati agli atleti, agli arbitri e ufficiali di campo saranno collocati nella zona ovest dell’edificio in modo da garantire la corretta separazione dagli spazi degli spettatori. A questo scopo è previsto un accesso dedicato ad atleti e arbitri, posto sul lato ovest dell’edificio, dotato di strada di accesso e parcheggio riservati; tale spazio esterno sarà strutturato in modo da garantire l’accesso, le operazioni di manovra e la sosta a due pullman, oltre che spazi adeguati alla sosta di 14 auto.

Sul lato est del fabbricato sono invece previste una piccola palestra ed un ampio locale deposito, oltre ai servizi igienici per il pubblico. All’esterno è prevista la costruzione, sul lato est, di un ampio parcheggio per gli spettatori.

Tutto l’edificio sarà rivestito esternamente con pannelli rettangolari di colore bianco che conferiranno continuità visiva a tutto il progetto.

Per il nuovo palazzetto dello sport saranno utilizzati impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in modo da renderlo quasi autosufficiente dal punto di vista energetico.

All’esterno saranno realizzati percorsi attrezzati dotati di panchine e aree relax. Saranno messe a dimora anche nuove alberature.